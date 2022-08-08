Жителю Новосибирска придавило ногу в аварии с КамАЗом

ДТП с участием КамАЗа, который перевозил сыпучий груз, произошло накануне на улице Ключ-Камышенское Плато в Новосибирске. Во время случившегося водителю зажало ногу, написал «Царьград» со ссылкой на спасателей МАСС.

Пострадавшего вытащили из-под большегруза с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали врачам скорой помощи.

Спасатели напоминают водителям большегрузов, что при движении на опасном участке дороги необходимо максимально снижать скорость, чтобы не попасть в ДТП.