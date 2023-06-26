Происшествия 26 июня 2023, 14:29 Жителю Новосибирска, по вине которого в аварии погибли два пассажира, вынесли приговор

Читать 360tv в

В Новосибирске суд вынес приговор местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения въехал в яму и спровоцировал смерть двух пассажиров, пытаясь спрятаться от полицейской погони. Об этом написал сайт kp.ru.

Случай произошел 19 марта 2022 года на перекрестке улиц Связистов и Забалуева. Мужчина на автомобиле Lada Priora пытался уйти от преследования полицейских и угодил в яму, которую выкопали дорожные рабочие.

Реклама

От удара один из пассажиров скончался на месте, а второй умер в машине скорой помощи. Сам виновник ДТП сильных травм не получил.

Суд приговорил его к восьми годам семи месяцам колонии общего режима с запретом управлять автомобиль в течение трех лет.