Происшествия 24 января 2024, 12:23 Жителю Новосибирска назначили семь лет колонии после покушения на убийство дочери

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В Новосибирске суд вынес приговор 45-летнему приезжему из Таджикистана, который едва не убил свою 21-летнюю дочь. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на Следственный отдел по Кировскому району города.

По информации следствия, мужчина сперва ударил дочь, а затем начал ее душить. Когда на помощь пришла соседка, обвиняемый схватил жертву и втащил ее внутрь квартиры, захлопнув дверь. Девушка решила спрятаться на балконе, и отец толкнул ее с пятого этажа.

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Пострадавшая выжила, но получила множественные травмы. Обвиняемому присудили семь лет исправительной колонии строгого режима.