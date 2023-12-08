Происшествия 08 декабря 2023, 14:19 Жителю Нижегородской области присудили 8,5 года колонии за убийство на почве ревности

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В Нижегородской области суд назначил жителю Богородска 8,5 года колонии за убийство сожительницы. Об этом написал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на правоохранителей.

Злоумышленник убил возлюбленную на фоне ревности в мае этого года. Мужчина не менее восьми раз ударил ее топором по голове. Женщина скончалась в больнице.

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Помимо тюремного срока, обвиняемый должен выплатить матери убитой 400 тысяч рублей.