Жителю Нижегородской области грозит срок за незаконную вырубку деревьев

По данным радиостанции «Говорит Москва», правоохранители провели экспертизу по этому делу. Мужчину обвинили в нанесении повреждений 13 соснам. В скором времени дело будет направлено в суд.

«Департаменту лесного хозяйства Нижегородской области причинен ущерб более 179 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.