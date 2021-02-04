04 февраля 2021, 19:41
Жителю Нижегородской области грозит срок за незаконную вырубку деревьев
Житель Нижегородской области обвиняется в незаконной вырубке деревьев. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой ГУ МВД России по региону.
По данным радиостанции «Говорит Москва», правоохранители провели экспертизу по этому делу. Мужчину обвинили в нанесении повреждений 13 соснам. В скором времени дело будет направлено в суд.
«Департаменту лесного хозяйства Нижегородской области причинен ущерб более 179 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.