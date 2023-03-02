Происшествия 02 марта 2023, 16:41 Жителю Нижегородской области грозит 20 лет за хранение наркотиков

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В Дзержинске на территории одного из садоводческих товариществ полицейские задержали 26-летнего мужчину, у которого при себе был сверток с наркотиками. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Нижегородской области.

Сверток, который нашли у мужчины, весил чуть более грамма. Но в машине полицейские нашли еще более 200 аналогичных пакетиков с расфасованными синтетическими наркотиками. Предположительно, он собирался прятать их в тайниках-закладках.

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Полицейские выяснили, что в прошлом мужчина уже был судим за хранение наркотиков. С учетов всех обстоятельств и общего веса найденных у него запрещенных веществ подозреваемому может грозить до 20 лет тюрьмы.

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