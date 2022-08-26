Жителю Мурманска вынесут приговор за убийство незнакомца

В Мурманске суд вынесет приговор местному жителю, который обвиняется в избиении незнакомого мужчины до смерти. Об этом написал «Мэшсити» со ссылкой на правоохранителей.

Как рассказали в Следственном комитете, инцидент произошел в ночь с 3 на 4 июня возле одного из магазинов города. Обвиняемый вступил в конфликт с незнакомым мужчиной, который пришел за алкоголем. Он несколько раз ударил его в область головы, шеи и тела. На утро пострадавший скончался в больнице.

За совершенное преступление, повлекшее смерть человека, жителю Мурманска грозит до 15 лет лишения свободы. Он признал свою вину в полном объеме.