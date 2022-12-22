Происшествия 22 декабря 2022, 11:19 Жителю Магадана вынесли приговор за смерть пенсионера

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В Магадане суд вынес приговор в отношении местного жителя, который до смерти избил 70-летнего пенсионера. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Конфликт между знакомыми произошел в доме у обвиняемого. Во время распития спиртных напитков между мужчинами завязалась ссора. В какой-то момент хозяин дома набросился на пенсионера, избил его, а затем бросил умирать в подъезде.

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Избитого пожилого человека нашел сосед. Он и вызвал скорую помощь. Однако спасти пострадавшего не удалось, он умер в больнице, так и не приходя в сознание.

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Обвиняемому назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.