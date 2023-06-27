Происшествия 27 июня 2023, 18:11 Жителю Кузбасса вынесут приговор за убийство знакомого на почве ревности

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В Кузбассе суд вынесет приговор местному жителю, который на почве ревности убил знакомого и пытался спрятать его тело в лесополосе. Об этом написал «Царьград».

По данным пресс-службы СК РФ, убийство произошло 7 ноября 2022 года. Обвиняемый не менее шести раз выстрелил в голову и грудь 37-летнему мужчине. В результате ранений тот скончался на месте происшествия.

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Мужчина сел в автомобиль и направился в сторону Центрального района города, однако привлек внимание стражей порядка тем, что превысил скорость. Когда его машину остановили, он скрылся в лесополосе. Позже его удалось задержать в Прокопьевске.