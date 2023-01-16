Происшествия 16 января 2023, 13:53 Жителю Кузбасса вынесут приговор за кражу телевизора у знакомого

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В Кемеровской боласти суд вынесет приговор 33-летнему жителю города Белово, который украл телевизор у своего приятеля. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по области.

Мужчина, затеяв в своем доме ремонт, решил остаться ночевать в доме у знакомого. Он разбил окно, проник в жилище и устроился на ночлег. На утро хулиган решил прихватить с собой телевизор, а на вырученные от продажи техники деньги купить спиртное.

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В данный момент подозреваемый находится под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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