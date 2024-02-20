Происшествия 20 февраля 2024, 12:22 Жителю Курганской области назначили 3,5 года лишения свободы за кражу денег и бензокосилки

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В Курганской области суд вынес приговор жителю Кетовского округа, который украл у знакомого деньги, бензокосилку, насос и шлифовальную машинку. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на сайт Притобольного районного суда.

Кража была совершена еще в декабре 2023 года. Помимо вышеназванных предметов, злоумышленник похитил 10 метров силового кабеля от сварочного аппарата и мотопомпу.

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Суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.