Происшествия 11 мая 2023, 17:44 Жителю Кургана, который насмерть сбил ребенка, вынесли приговор

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В Кургане прошел суд над местным жителем, который насмерть сбил 10-летнего мальчика. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

Смертельное ДТП произошло в августе прошлого года в Заозерном. Водитель сбил ребенка, который позже умер от полученных травм в больнице. Следствие выяснило, что мужчина двигался на запрещающий сигнал светофора.

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Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года. Отбывать приговор он будет в колонии-поселении.