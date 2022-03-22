Жителю Кургана грозит лишение свободы на 5 лет за ДТП, в котором погиб подросток

20-летний житель Кургана стал виновником ДТП, в результате которого скончался подросток. Теперь водителю грозит срок. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на на сайт УМВД России по Курганской области.

Злоумышленник сбил подростка на пешеходном переходе. Пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью. Следователи возбудили уголвоное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть человека». Теперь водителю грозит до пяти лет заключения.