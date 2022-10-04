Жителю Кубани вынесли приговор за ложное сообщение о минировании вокзала | 360°

Происшествия 04 октября 2022, 14:27 Поделиться Telegram

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Viber Жителю Кубани вынесли приговор за ложное сообщение о минировании вокзала

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Суд Краснодарского края вынес наказание жителю Тихорецка, который сообщил о ложном минировании территории железнодорожного вокзала. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов.

Инцидент произошел 25 декабря 2021 года. После освобождения из колонии мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил в экстренные службы и сообщил о минировании. По приезде на указанное место специалисты ничего не обнаружили.

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За ложное сообщение об акте терроризма мужчине вынесли наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года, которое ему придется отбывать в колонии строгого режима.

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