Жителю Кировграда вынесут приговор за ДТП с автобусом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге суд вынесет решение по делу о ДТП, в котором пострадал водитель Citroen Berlingo. Об этом написал сайт tagilcity.ru.

По данным прокуратуры Свердловской области, авария произошла 28 декабря 2021 года на улице Сулимова. Мужчина, управляя Renault Kangoo, создал на трассе аварийную ситуацию, из-за чего водитель рейсового автобуса экстренно нажал на педаль тормоза и въехал в Citroen Berlingo.

Пострадавшего водителя Citroen Berlingo экстренно увезли в больницу, а виновник аварии скрылся с места ДТП. Ему могут присудить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет и лишить прав на срок до трех лет.