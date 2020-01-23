    23 января 2020, 12:23

    Жителю Кемерова, нападавшему на женщин со скальпелем, грозит до 10 лет тюрьмы

    Ольга Ситникова

    Житель города Кемерово нападал на женщин со скальпелем и бутылкой. Сотрудникам полиции удалось поймать преступника. Об этом сообщила «Газета Кемерова» со ссылкой на ГУ МВД России по Кемеровской области.

    По информации РИА ФАН, в августе прошлого года 46-летний злоумышленник атаковал прохожих с бутылкой водки и медицинским скальпелем. Однажды мужчина проследил за девушкой 29 лет, ударил ее бутылкой по голове и потребовал отдать рюкзак с кошельком и телефоном.

    После этого инцидента преступник напал со скальпелем на женщину в возрасте 34 лет. Он украл ее сумку.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.