Жителю Кемерова, нападавшему на женщин со скальпелем, грозит до 10 лет тюрьмы

По информации РИА ФАН, в августе прошлого года 46-летний злоумышленник атаковал прохожих с бутылкой водки и медицинским скальпелем. Однажды мужчина проследил за девушкой 29 лет, ударил ее бутылкой по голове и потребовал отдать рюкзак с кошельком и телефоном.

После этого инцидента преступник напал со скальпелем на женщину в возрасте 34 лет. Он украл ее сумку.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.