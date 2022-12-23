Происшествия 23 декабря 2022, 17:52 Жителю ЯНАО дали срок за езду в нетрезвом виде

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В ЯНАО суд вынес приговор 38-летнему жителю Салехарда за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на официальный сайт прокуратуры региона.

В сентябре этого года мужчина попался сотрудникам ГИБДД на автодороге Салехард — Лабытнанги.

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Обвиняемому назначили один год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также запретил четыре года управлять транспортным средством.

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Суд, принимая решение, учитывал то, что ранее житель Салехарда привлекался к ответственности за аналогичное преступление.