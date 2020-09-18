Жителю Ижевска грозит тюремный срок за убийство пенсионерки и изнасилование школьницы

Подозреваемый убил 74-летнюю женщину в мае нынешнего года. Ранее он был с ней знаком и пришел, чтобы занять денег в долг. Услышав отрицательный ответ, мужчина решил ее убить.

Сначала он напал на женщину, позже затушил. Из квартиры он похитил 1400 рублей и банковскую карту, на которой было 26 рублей.

Позже выяснилось, что мужчина до убийства изнасиловал девочку, которой было меньше 14 лет. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.