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    18 сентября 2020, 17:54

    Жителю Ижевска грозит тюремный срок за убийство пенсионерки и изнасилование школьницы

    Анастасия Кременчугская

    27-летнего жителя Ижевска осудят за убийство и изнасилование. Об этом сообщил сайт IZHLIFE.

    Подозреваемый убил 74-летнюю женщину в мае нынешнего года. Ранее он был с ней знаком и пришел, чтобы занять денег в долг. Услышав отрицательный ответ, мужчина решил ее убить.

    Сначала он напал на женщину, позже затушил. Из квартиры он похитил 1400 рублей и банковскую карту, на которой было 26 рублей.

    Позже выяснилось, что мужчина до убийства изнасиловал девочку, которой было меньше 14 лет. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

    Новости SMI.FM