Происшествия 27 февраля 2024, 09:49 Жителю Екатеринбурга вынесли приговор за оправдание теракта против Татарского Суд отправил екатеринбуржца на два года в колонию за оправдание теракта РИА «Новости»

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Центральный окружной военный суд Екатеринбург вынес приговор местному жителю Ярославу Ширшикову по делу об оправдании теракта в отношении военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом сообщило РИА «Новости».

Судья Виталий Чумаков объявил, что подсудимый приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Ширшикову также запретили в течение двух лет вести Telegram-каналы.

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При этом прокурор просил осудить екатеринбуржца на шесть лет лишения свободы. Адвокат Федор Акчермышев заявил, что планирует обжаловать приговор. По его словам, подзащитный не оправдывал терроризм.

В 2020 году Ширшикова приговорили к 1,5 года ограничения свободы. Он призывал к массовым беспорядкам из-за строительства храма в центре Екатеринбурга. Также мужчину обвиняли в клевете против должностных лиц.

Татарский погиб в апреле 2023 года на творческом вечере в Петербурге. Он умер, когда в его руках взорвалась бомба, вмонтированная в статуэтку. Украинские спецслужбы подтвердили причастность к смерти российского военкора.