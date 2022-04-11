Жителю Челябинской области вынесут наказание за убийство двухлетней девочки

В Челябинской области 32-летнего мужчину обвинили в убийстве двухлетней девочки и покушении на убийство ее матери. Инцидент произошел 5 февраля 2022 года, написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

«5 февраля 2022 года обвиняемый, находясь дома в состоянии опьянения, в ходе ссоры с сожительницей на почве ревности нанес ей руками несколько ударов, затем, высказывая угрозы убийством, нанес удар ножом в ее сторону, попав в дочку, находившуюся на руках у женщины. Ребенок погиб от потери крови», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело будет рассмотрено в Троицком городском суде. Известно, что с 2017 года обвиняемый находится под административным надзором.