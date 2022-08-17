Жителю Челябинской области вынесли приговор за попытку изнасиловать женщину-водителя такси

В Челябинской области суд вынес приговор жителю Чебаркульского района, который попытался изнасиловать женщину, работающую в службе такси. Об этом написал сайт Ura.ru.

Как рассказали в правоохранительных органах, инцидент произошел в январе 2021 года.

«В январе прошлого года женщина, работающая в такси, приехала на вызов в одну из деревень Чебаркуля, чтобы увезти в город пассажира. В пути он хамил ей, заявлял, что хочет вступить с ней в половую связь, трогал ее за части тела, а затем, когда она нажала тревожную кнопку и остановилась, не хотел расплачиваться, на помощь ей пришли другие таксисты, после этого пассажир покинул автомобиль, так и не заплатив. Вину он не признал в полном объеме, заявляя, что насиловать никого не собирался, только хамил женщине и не заплатил за поездку, считает, что она его оговаривает, желая получить компенсацию», — говорится в сообщении.

Суд признал 37-летнего мужчину виновным в покушении на изнасилование и приговорил его к трем годам колонии общего режима.