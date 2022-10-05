Жителю Челябинска вынесут наказание за незаконную вырубку деревьев | 360°

Происшествия 05 октября 2022, 12:42 Поделиться Telegram

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Viber Жителю Челябинска вынесут наказание за незаконную вырубку деревьев

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В Челябинске местный житель пойдет под суд за незаконный сруб дерева. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

Как рассказали в ведомстве, местный житель решил спилить клены возле детского сада, чтобы припарковать там свою машину.

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«Установлено, что злоумышленник в августе 2022 года ночью у дома 11 „а“ по улице Шенкурская аккумуляторной цепной пилой спилил деревья, которые препятствовали ему припарковать автомобиль», — говорится в сообщении.

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На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка деревьев».

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