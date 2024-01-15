Происшествия 15 января 2024, 14:15 Жителю Челябинска, по вине которого погиб прохожий, вынесут приговор

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В Челябинске пройдет суд над местным жителем, который еще в октябре 2023 года устроил поножовщину на главной улице города. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Мужчину обвинили в совершении преступлений и завели на него два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц, в связи с выполнением общественного долга».

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Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый начал кидаться на людей, одного из прохожих ранил ножом в грудь. Затем он напал и на друзей пострадавшего, но те сумели избежать сильных травм.

Самый первый раненый мужчина скончался в больнице.