Жителю Бердска вынесли приговор за покусанного собакой ребенка

Жителю Бердска, чья собака сильно покусала ребенка, суд назначил ограничение свободы и крупный штраф. Об этом написал «Царьград».

60-летний мужчина оставил собаку без присмотра. Она сорвалась с цепи и проникла во двор соседнего дома, где покусала ребенка. Он получил челюстно-лицевую травму и госпитализирован.

Владельца собаки суд признал виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Его обязали выплатить 250 тысяч рублей родителям ребенка. Также в течение года он не может покидать место жительства.