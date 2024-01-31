31 января 2024, 18:43
Жителю белгородского села посекло лицо при обстреле ВСУ
Гладков: ВСУ обстреляли село Богун-Городок, мужчине посекло лицо осколками
В селе Богун-Городок при повторной атаке со стороны ВСУ пострадал мужчина. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что местному житель получил осколочные ранения лица.
Село в Борисовском районе атаковали при помощи дрона-камикадзе. БПЛА сбросил на населенный пункт взрывное устройство.
Реклама
«У мужчины осколочные ранения лица. Сотрудники администрации сельской территории пострадавшего доставляют в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи», — уточнил Гладков.
Он добавил, что повреждения также получил один легковой автомобиль.
ВСУ также направили дроны-камикадзе на село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.
«В результате первого взрыва в частном домовладении выбиты окна, посечены кровля и забор. В результате второго — поврежден гараж частного домовладения», — отметил Гладков в Telegram-канале.
Третий снаряд, уточнил он, повредил линии газо- и электроснабжения, а также посек камень на местном мемориале.
Днем в селе Мокрая Орловка выпущенный ВСУ снаряд разбил авто, стоявшее рядом с ФАП
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама