Происшествия 31 января 2024, 18:43 Жителю белгородского села посекло лицо при обстреле ВСУ Гладков: ВСУ обстреляли село Богун-Городок, мужчине посекло лицо осколками РИА «Новости»

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В селе Богун-Городок при повторной атаке со стороны ВСУ пострадал мужчина. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что местному житель получил осколочные ранения лица.

Село в Борисовском районе атаковали при помощи дрона-камикадзе. БПЛА сбросил на населенный пункт взрывное устройство.

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«У мужчины осколочные ранения лица. Сотрудники администрации сельской территории пострадавшего доставляют в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи», — уточнил Гладков.

Он добавил, что повреждения также получил один легковой автомобиль.

ВСУ также направили дроны-камикадзе на село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

«В результате первого взрыва в частном домовладении выбиты окна, посечены кровля и забор. В результате второго — поврежден гараж частного домовладения», — отметил Гладков в Telegram-канале.

Третий снаряд, уточнил он, повредил линии газо- и электроснабжения, а также посек камень на местном мемориале.

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