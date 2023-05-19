Происшествия 19 мая 2023, 14:44 Жителю Башкирии, который на квадроцикле сбил мужчину, вынесут приговор

Читать 360tv в

В Башкирии пройдет суд над жителем города Кумертау, который летом прошлого года на гидроцикле сбил 22-летнего мужчину на тюбинге. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу следкома по республике.

Столкновение произошло в акватории Нугушского водохранилища. Пострадавший от полученных травм скончался на месте. Также в случившемся пострадал пассажир гидроцикла.

Реклама

Обвиняемый частично признал свою вину. Материалы дела передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.