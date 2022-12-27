Происшествия 27 декабря 2022, 17:50 Жителю Астрахани вынесли приговор за ранение ребенка

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В Астрахани суд приговорил местного жителя к трем годам и шести месяцам лишения свободы после выстрела в ребенка. Об этом сообщил RT.

Как рассказали в СУ СК по Астраханской области, в июле этого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из пневматической винтовки с балкона квартиры в толпу людей. Пуля попала в голову восьмилетнего мальчика. Дети довели ребенка до дома, где ему вызвали скорую помощь.

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В больнице у пострадавшего извлекли пулю. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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