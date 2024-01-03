Происшествия 03 января 2024, 21:41 Жителям Железногорска вернули воду и свет после атаки ВСУ Старовойт: в Железногорске подключили электроснабжение и запустили котельные Telegram-канал губернатора Курской области

Читать 360tv в

В Железногорске полностью восстановили подачу электричества и водоснабжения после обстрела ВСУ. Также запустили котельную, сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Тепло появится в квартирах после полуночи. Приход тепла в дома зависит, в том числе, от работы управляющих компаний», — написал он.

Реклама

Глава региона также отметил, что горячая вода появится после того, как системы теплоснабжения запустят на полную мощность, ориентировочно, 4 сентября в первой половине дня.

Старовойт поблагодарил жителей Железногорска за терпение и поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии после атаки ВСУ.

Украинские боевики атаковали город утром 3 января. Снаряды попали в подстанцию Железногорска, обесточив город и близкие населенные пункты. После скачка напряжения произошел прорыв на теплотрассе.

Днем водоснабжение домов частично восстановили, но для удобства местных жителей власти организовали подвоз питьевой воды.