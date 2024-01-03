03 января 2024, 21:41
Жителям Железногорска вернули воду и свет после атаки ВСУ
Старовойт: в Железногорске подключили электроснабжение и запустили котельные
В Железногорске полностью восстановили подачу электричества и водоснабжения после обстрела ВСУ. Также запустили котельную, сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Тепло появится в квартирах после полуночи. Приход тепла в дома зависит, в том числе, от работы управляющих компаний», — написал он.
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Глава региона также отметил, что горячая вода появится после того, как системы теплоснабжения запустят на полную мощность, ориентировочно, 4 сентября в первой половине дня.
Старовойт поблагодарил жителей Железногорска за терпение и поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии после атаки ВСУ.
Украинские боевики атаковали город утром 3 января. Снаряды попали в подстанцию Железногорска, обесточив город и близкие населенные пункты. После скачка напряжения произошел прорыв на теплотрассе.
Днем водоснабжение домов частично восстановили, но для удобства местных жителей власти организовали подвоз питьевой воды.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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