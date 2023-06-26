Происшествия 26 июня 2023, 12:01 Жителям Воронежской области возместят ущерб после действий ЧВК «Вагнер» Губернатор Гусев: поврежденное во время КТО в Воронежской области имущество восстановят РИА «Новости»

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Власти возместят жителям Воронежской области ущерб, который нанесли во время контртеррористической операции и действий ЧВК «Вагнер». Губернатор Александр Гусев объявил об этом в Telegram-канале.

«Поручил завершать оценку ущерба и проводить за счет региона компенсацию и ремонт гражданского имущества. Все ресурсы у властей области для этого есть», — написал он.

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Режим КТО в Воронежской области отменили 26 июня и, по словам губернатора, регион вернулся к стандартной системе управления. В регионе отработали военные, перекрыли участок трассы М-4 «Дон» с 464 по 777 километр, отменили массовые мероприятия.

Масштабы повреждений назвал глава администрации Павловского района Максим Янцов. По его словам, при прохождении колонны ЧВК «Вагнер» и перестрелки пострадали 19 хозяйств. Угрозы для целостности домов и построек нет.

В Москве и Подмосковье тоже вводили режим КТО. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе усилили меры безопасности.