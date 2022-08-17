facebook_pixel
    17 августа 2022, 12:29

    Жителям севера Крыма назвали размер компенсации за детонацию боеприпасов на военном складе

    Глава Крыма Аксенов: пострадавшим от детонации боеприпасов выплатят до 100 тысяч рублей

    Максим Зинкин

    Жителям Джанкойского района Крыма компенсируют до 100 тысяч рублей за повреждение личного имущества при детонации боеприпасов на военном складе. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил глава полуострова Сергей Аксенов, написало агентство Regnum.

    «Насчет выплат, все точно так, как в Новофедоровке. Плановые выплаты — 10, 50 и 100 тысяч рублей. Комиссия оценит и те случаи, которые неплановые», — заявил он.

    Сотрудники Следственного комитета начали обход домов, пострадавших в результате происшествия. Созданная комиссия примет заявления от граждан на выплату денежных средств.

    Днем 15 августа на военной площадке в Джанкойском районе произошла детонация боеприпасов, два человека получили ранения. Минобороны России заявило, что ее причиной стала умышленная диверсия.

    Накануне политолог Евгений Пашковский сообщил «360», что диверсия продемонстрировала наличие пособников ВСУ в Крыму. Также он выразил мнение, что украинские боевики целью проведения подобных преступлений ставят создание медийной картинки, в которой они способны нанести ущерб российским войскам в глубоком тылу.