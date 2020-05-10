Жителям села в Удмуртии разрешили вернуться домой после пожара в арсенале

В Удмуртии площадь пожара на бывшем арсенале сократили с 15 гектаров до 40 квадратных метров. Эвакуированным жителям разрешили вернуться домой.

«По состоянию на 18:00 режим повышенной готовности в селе Пугачево снят. Жители возвращаются домой, пункты временного размещения граждан уже доставили по месту проживания на автобусах», — рассказал «360» глава Малопургинского района Сергей Юрин.

Из-за сложности пожара огонь тушили с помощью авиации — привлекались Ми-8 и Ил-76 МЧС России. Сейчас очагов возгорания уже нет, ведется проливка действующих термоточек. По словам Юрина, авиация продолжит работать до утра. Всю ночь территорию будет патрулировать беспилотник.

Одиночные хлопки происходили и происходят с периодичностью один раз в 15 минут. В результате нагревания от горения травы происходит детонация. Там, где продолжается тление, возможны детонации. Но они не опасны для граждан и объектов Сергей Юрин.

Глава Удмуртии Александр Бречалов, на которого ссылается пресс-служба, рассказал, что площадь пожара благодаря авиации удалось сократить до 40 квадратных метров.

Пожар на бывшем арсенале рядом с селом Пугачево начался в субботу. Жителей ближайших домов эвакуировали к родственникам или в пункты временного размещения в селе Малая Пурга.

«Сотрудники ОМОН Росгвардии на руках вынесли из квартиры жителя в селе Пугачево Малопургинского района Удмуртской Республики, где накануне произошло возгорание на территории арсенала артиллерийского вооружения», — сообщили в Росгвардии.

Все эвакуированные жители были обеспечены питанием, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

В тушении задействованы 354 человек и 96 единиц техники.

Пожар в Пугачеве начался из-за возгорания травы в том месте, где лежали неразорвавшиеся снаряды на территории бывшего арсенала. Это уже не первый подобный пожар. Они происходят почти каждый год, начиная с 2011-го.