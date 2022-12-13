Происшествия 13 декабря 2022, 20:06 Жителям Подмосковья напомнили о правилах пожарной безопасности Подмосковный СК заявил о росте количества пожаров в частных домах с наступлением холодов Пресс-служба Следственного комитета

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Количество случаев пожаров в частных жилых домах с приходом холодов выросло в Московской области. С начала ноября в регионе зафиксировали 48 случаев возгорания с гибелью людей. Главное следственное управление СК России по региону обратилось к жителям Подмосковья с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности.

В ведомстве отметили, что чаще всего причиной возникновения пожаров становится неисправность и аварийная работа электроприборов. Также люди часто неаккуратно обращаются с открытым пламенем. Следователи отметили, что нужно чаще проводить диагностику бытовых электроприборов и ответственно подходить к обращению с открытым огнем.

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Соблюдение правил пожарной безопасности предотвратит трагические последствия и спасет жизни владельцев частных домов и их семей.

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