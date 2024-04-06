Происшествия 06 апреля 2024, 15:00 Жителям Орска заплатят по 100 тысяч рублей при утрате имущества из-за паводка Губернатор Паслер: орчане получат до 100 тысяч рублей при утрате имущества Пресс-служба МЧС

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Жителям Орска, пострадавшим из-за мощного паводка, увеличат выплаты в два раза. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

«Принял решение увеличить все выплаты пострадавшим в два раза. Единовременно — 20 тысяч рублей на человека. При утрате имущества — от 50 до 100 тысяч рублей на каждого», — написал он.

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Паслер добавил, что для властей в приоритете жизнь и здоровье людей, поэтому эвакуация — необходимая мера. Во временных пунктах размещения создали все условия, чтобы жителям было там комфортно.

Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля, подтопленными оказались несколько тысяч домов. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности. Причиной прорыва могли стать нарушения при содержании гидротехнического сооружения.

Жителей эвакуировали из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения. Уже вывезли более 700 человек, в том числе 210 детей. При патрулировании города нашли тела двух человек.