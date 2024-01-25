25 января 2024, 11:28
Жителям Новотроицка не отключат воду после обрушения насосной станции
Меньшиков: в Новотроицке не отключат воду после обрушения насосной станции
После обрушения здания канализационно-насосной станции в Новотроицке не будут отключать водоснабжение в домах. Об этом жителей предупредил глава города Денис Меньшиков в своем Telegram-канале.
«Отключение водоснабжения не планируется. Вода будет подаваться в штатном режиме. Уважаемые жители, просим сохранять спокойствие», — написал он.
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Здание насосно-фекальной станции на улице Фрунзе в Новотроицке Оренбургской области рухнуло 25 января. Как сообщил источник РИА «Новости», причиной стало проведение внутренних ремонтных работ. ЧП могло произойти из-за взрыва газового баллона. На работу коммунальной сферы города происшествие не повлияло.
Сейчас на месте обрушения работают 77 человек и 25 единиц техники. Под завалами могут находиться семь человек. Троих пострадавших передали сотрудникам скорой помощи, об их состоянии пока ничего не известно. Местные СМИ писали, что есть погибший. В Новотроицке объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Прокуратура начала проверку.
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