Происшествия 25 января 2024, 11:28 Жителям Новотроицка не отключат воду после обрушения насосной станции Меньшиков: в Новотроицке не отключат воду после обрушения насосной станции Freepik

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После обрушения здания канализационно-насосной станции в Новотроицке не будут отключать водоснабжение в домах. Об этом жителей предупредил глава города Денис Меньшиков в своем Telegram-канале.

«Отключение водоснабжения не планируется. Вода будет подаваться в штатном режиме. Уважаемые жители, просим сохранять спокойствие», — написал он.

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Здание насосно-фекальной станции на улице Фрунзе в Новотроицке Оренбургской области рухнуло 25 января. Как сообщил источник РИА «Новости», причиной стало проведение внутренних ремонтных работ. ЧП могло произойти из-за взрыва газового баллона. На работу коммунальной сферы города происшествие не повлияло.

Сейчас на месте обрушения работают 77 человек и 25 единиц техники. Под завалами могут находиться семь человек. Троих пострадавших передали сотрудникам скорой помощи, об их состоянии пока ничего не известно. Местные СМИ писали, что есть погибший. В Новотроицке объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Прокуратура начала проверку.