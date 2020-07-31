Жителям ЯНАО запретили ходить в лес из-за пожаров

Запрет действует до 19 августа. Данная мера связана с тем, что на Ямале начались пожары. По данным чиновников департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, в лесах все еще присутствует риск возникновения пожара. Именно поэтому стоит воздержать от их посещения.

При несоблюдении запрета жителям грозит штраф.

«Штрафы в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей могут грозить гражданам, от 2 тысяч до 5 тысяч рублей — должностным лицам, от 200 тысяч до 100 тысяч рублей — юридическим лицам», — рассказали в пресс-службе правительства.