Жителям ЯНАО назначили обязательные работы за хранение наркотиков

В городе Муравленко вступил в силу приговор двум жителям, у которых в марте полиция изъяла наркотические вещества. Об этом написало издание «СеверПресс».

В УМВД России по ЯНАО сообщили, что в марте полиция задержала мужчину и женщину, у которых в машине нашли 0,5 грамма синтетического наркотического вещества. Задержанные признались, что купили наркотик для личного употребления.

Им назначили обязательные работы сроком на 280 и 340 часов. Приговор вступил в силу 4 июня.