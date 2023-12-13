Происшествия 13 декабря 2023, 15:01 Жителям Гукова восстановили подачу воды после неполадок с насосной станцией Водоснабжение города Гукова в Ростовской области восстановили Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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Водоснабжение города Гукова в Ростовской области восстановили, насосная станция пятого подъема Гундорово-Гуковского водовода заработала в штатном режиме. Об этом сообщил заявил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков в своем Telegram-канале.

Специалисты прибыли на насосную станцию и устранили неполадки, вызванные перебоями электричества.

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«Вода поступила в сети города. Водоснабжение в штатном режиме», — отметил министр ЖКХ.

Отключение воды произошло 13 декабря из-за перебоев с электроснабжением. Сильный ветер и ледяные дожди повредили ЛЭП, поэтому в регионе пропадал свет.

Неполадки возникли на насосной станции пятого подъема Гундорово-Гуковского водовода — без воды остались 60 тысяч жителей Гукова. Сизиков отметил, что отключение воды было аварийным, и пообещал устранить проблему.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, перебои с электричеством наблюдались в Неклиновском, Азовском, Каменском и Аксайском районах, а также в таких городах как Ростов-на-Дону и Таганрог. Доступ к электроэнергии временно потеряли 150 тысяч абонентов.