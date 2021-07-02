Жителям городка Металлургов в Ижевске рекомендовали покинуть территорию из-за выбросов хлора

В Ижевске на территории городка Металлургов на станции подъема воды произошел выброс хлора. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии, сообщил сайт Izhlife.

В связи с тем, что пары хлора довольно опасны для здоровья, гражданам рекомендуют покинуть территорию городка. Если же сделать это невозможно, необходимо закрыть все окна, двери и вентиляционные отверстия в домах.

Резкая боль в грудной клетке, а также сухой кашель и рвота являются первыми признаками того, что человек отравился хлором. Для того, чтобы помочь пострадавшему при отравлении, первом делом его необходимо вывести из опасной зоны. После этого человека освобождают от одежды, дают выпить 2%-й раствор соды.