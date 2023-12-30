Важное 30 декабря 2023, 20:14 Жителям Белгорода объяснили громкие звуки в городе Гладков: громкие звуки в Белгороде связаны с работой ВС России РИА «Новости»

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Громкие звуки в Белгороде связаны с работой российской армии. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Белгороде громко — работают Вооруженные силы Российской Федерации на ту сторону», — объяснил глава региона.

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Вооруженные силы Украины атаковали Белгород 30 декабря. Сигнал тревоги в городе сработал около 15:00, губернатор призвал население пройти в укрытия.

Совет Безопасности ООН назначил заседание по обстрелу Белгорода со стороны ВСУ на 00:00 по московскому времени (16:00 по времени Нью-Йорка). Организовать мероприятие раньше технически невозможно, сообщил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки на Белгород. Об ударе оперативно доложили главе ведомства Александру Бастрыкину.