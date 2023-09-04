Происшествия 04 сентября 2023, 17:31 Жителя Забайкальского края приговорили к заключению за смертельное ДТП

Читать 360tv в

Водителя, который стал виновником смертельного ДТП в Хилокском районе, приговорили к заключению сроком на восемь лет. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла 29 мая. Водитель легковушки выехал на встречную полосу и врезался в мотоцикл, на котором ехали двое молодых людей. В результате байк опрокинулся. Водитель погиб на месте происшествия. Пассажир мотоцикла получил тяжкий вред здоровью, но смог выжить. Виновник аварии покинул место происшествия.

Реклама

Спустя время его удалось задержать. Ему вменили нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.