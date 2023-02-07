Происшествия 07 февраля 2023, 14:41 Жителя Забайкалья реанимировали после отравления угарным газом

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Во время пожара в строительном вагончике в поселке Рудник Кадала Забайкальского края угарным газом отравился местный житель. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС.

Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни. Забайкальца унесли в служебную машину и принялись реанимировать.

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Помимо отравления, пострадавший получил ожоги на спине и плечах. Мужчину передали подоспевшим на место ЧП медикам. Сообщается, что вагончик загорелся около пяти часов утра 7 февраля.

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