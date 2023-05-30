Происшествия 30 мая 2023, 16:55 Жителя Забайкалья, который на протяжении двух лет издевался над ребенком и женой, осудили на 19 лет

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В Забайкальском крае суд назначил жителю Карымского района 19 лет заключения за систематические издевательства над маленьким ребенком и женой. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на заявление суда.

На протяжении двух лет мужчина наносил побои жене и четырехлетнему мальчику по разным частям тела, душил и обливал их холодной водой. На теле ребенка медики зафиксировали множественные кровоподтеки, ссадины верхних и нижних конечностей, груди, живота, паха.

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Следствие также установило, что осужденный износиловал мальчика в октябре прошлого года.