Происшествия 27 февраля 2023, 13:58 Жителя Забайкалья будут судить за убийство 20-летней давности

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В Забайкальском крае ждет суда 58-летний житель Могоча, которого обвиняют в убийстве, совершенном с подельниками с особой жесткостью. Об этом сообщил «Царьград».

Убийство произошло еще в 2002 году. Предположительно, обвиняемый с двумя подельниками, один из которых скончался в 2004 году, жестоко избили местного жителя руками, ногами и битой. А потом привязали его за ноги к Toyota Camry и протащили так не менее 3,5 километра. Убедившись, что их жертва мертва, они сожгли тело и машину.

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Обвиняемого объявили в федеральный розыск, он скрывался в разных областях России. В итоге его удалось задержать в сентябре прошлого года. Дело рассмотрят присяжные. Мужчине грозит пожизненное заключение. Третьего участника убийства пока не установили.

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