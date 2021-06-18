Жителя Вологодской области признали виновным в смерти ребенка

Жителя Вологодской области Илью Переляева признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщило агентство «Невские новости».

Переляев проживал вместе с супругой на улице Мира в поселке Кадуй. Рядом с их домом находилась выгребная яма с отходами, от крышки которой отсоединилась петля. Мужчина проигнорировал поломку.

Халатность Переляева привела к трагедии. В яму провалился семилетний сосед мужчины. Выбраться из ямы ребенку не удалось, он задохнулся в отходах.

Переляев обнаружил тело мальчика в тот же вечер. Он не признал свою вину и заявил, что в случившемся виновата управляющая компания, которая не обеспечила нормальное техническое обслуживание дома.

Однако во время судебного расследования выяснилось, что в случившемся виноват именно Переляев. Суд приговорил его к шести месяцам ограничения свободы. Он не имеет право менять место жительства и покидать поселок. Также Переляев выплатил матери погибшего мальчика компенсацию в размере 700 тысяч рублей.