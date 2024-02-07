07 февраля 2024, 15:32
Жителя Владимирской области задержали при попытке избавиться от тела убитой им женщины
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 58-летнего жителя города Кольчугино Владимирской области. Его подозревают в убийстве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Согласно предварительным данным, между мужчиной и его сожительницей разгорелась ссора. В ходе конфликта обвиняемый избил женщину, после чего та скончалась.
Реклама
Злоумышленник вынес тело жертвы из дома и собирался выбросить его в мусорный контейнер. Заметивший это сосед вызвал полицию. Предполагаемого убийцу заключили под стражу.
Убийства
СК РФ
Реклама
Реклама