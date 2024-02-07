Происшествия 07 февраля 2024, 15:32 Жителя Владимирской области задержали при попытке избавиться от тела убитой им женщины

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Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 58-летнего жителя города Кольчугино Владимирской области. Его подозревают в убийстве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Согласно предварительным данным, между мужчиной и его сожительницей разгорелась ссора. В ходе конфликта обвиняемый избил женщину, после чего та скончалась.

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Злоумышленник вынес тело жертвы из дома и собирался выбросить его в мусорный контейнер. Заметивший это сосед вызвал полицию. Предполагаемого убийцу заключили под стражу.