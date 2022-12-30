Происшествия 30 декабря 2022, 14:25 Жителя Владимирской области приговорили к 2,6 года тюрьмы за нанесение увечий знакомой

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Вязниковский суд Владимирской области приговорил местного жителя к 2,6 года колонии за нанесение телесных повреждений женщине. Об этом сообщил «Царьград».

В мае прошлого года мужчина подкараулил у подъезда знакомую, которая оскорбила его словами, и нанес ей несколько ранений в область головы и лица. Пострадавшая выжила, однако на ее теле остались следы увечий.

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Изначально обвиняемому грозило до 10 лет лишения свободы, однако суд вместе с присяжными учел смягчающие вину обстоятельства и приговорил его к меньшему сроку заключения.

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