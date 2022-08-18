Во Владимирской области суд вынес наказание 28-летнему жителю города Радужный, который хранил в своем доме наркотические вещества. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Первый раз полицейские нашли у мужчины наркотики 27 декабря 2021 года. Будучи под следствием, он перебрался в Иваново, где оборудовал тайники-закладки с запрещенными веществами. Правоохранители изъяли у подозреваемого около 50 свертков.

Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.