Жителя Владимирской области отправили в колонию на 8,5 года за убийство женщины

Суд вынес приговор жителю Александровского района Владимирской области за убийство женщины, совершенное в мае этого года. Об этом сообщил «Царьград».

Следствие установило, что 16 мая обвиняемый пил в квартире с друзьями. В какой-то момент он зашел в квартиру к их соседке. Между ним и женщиной возник конфликт, в результате которого злоумышленник ударил женщину битой по голове. Она скончалась. Мужчина завернул тело в ковер и выбросил его в карьер. Тело обнаружили прохожие на следующее утро.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.