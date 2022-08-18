Жителя Владимирской области обвинили в убийстве возлюбленной

В городе Александрове Владимирской области полиция задержала местного жителя, подозреваемого в убийстве своей сожительницы. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на Следственный комитет по региону.

Инцидент произошел 6 августа в квартире у подозреваемого. Мужчина нанес удары по голове и груди своей возлюбленной, а затем отнес ее в лес. Испугавшись, он пришел узнать, как она себя чувствует, а затем решил вызвать скорую помощь. Спасти пострадавшую не удалось.

Во время допроса подозреваемый полностью признал свою вину. В настоящий момент он находится под стражей.