Происшествия 27 апреля 2023, 11:04 Жителя Владимирской области будут судить за стрельбу по полицейской машине

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В Кольчугинском районе Владимирской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который открыл стрельбу по стражам порядка. Об этом написал «Царьград».

В феврале этого года мужчина с приятелем пришли в магазин за спиртным, а затем решили открыть алкогольные напитки прямо в холле. Когда один из друзей достал пистолет, сотрудники торговой точки, испугавшись, вызвали полицию. Приехавшие на место стражи порядка задержали вооруженного мужчину и посадили его в служебный автомобиль. Тогда его приятель достал свой пистолет и выстрелил в заднюю правую дверь полицейского автомобиля.

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Нарушителей порядка отвезли в участок. Материалы дела переданы в Кольчугинский городской суд.